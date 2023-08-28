Preocupa a industria posible huelga en EU; volverían los paros técnicos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Al momento trabajadores sindicalizados en armadoras como GM, Ford y Stellantis en los Estados Unidos, están a punto de estallar en huelga exigiendo mejoras en sus condiciones salariales, lo que afectaría a empresas establecidas en México, en especial a esta frontera.

Esta nueva amenaza de huelga en el vecino país pone en riesgo a las empresas en diferentes partes de México, especialmente las instaladas en Coahuila, ya que un gran número de maquiladoras están relacionadas al sector automotriz, por lo que si la producción se frena, lo mismo sucederá con todos sus proveedores mexicanos .

Por su parte, Gustavo Gutiérrez García, presidente en Piedras Negras del Consejo de la Industria de Exportación (INDEX), indicó que están muy al pendiente de cómo avanza esta amenaza de huelga.

"Es algo que estamos observando día a día y que podría provocar paros técnicos en empresas de Piedras Negras, sin embargo, no se vislumbra el cierre de empresas aunque estalle la huelga, pues sería algo temporal", señaló el presidente de INDEX.

Finalmente,Gutierrez García declaró que el impacto sería importante, por lo que se mantienen muy al pendiente del desarrollo de esta huelga.