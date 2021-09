Preocupa paro en maquiladoras

Los múltiples paros técnicos que iniciaron desde el pasado lunes afectarán a cientos trabajadores de toda la ciudad, a diversos giros de negocios y a terceros.

Tres trabajadores de dos de estas empresas (EKM y Rassini) que prefirieron no ser identificados, hablaron sobre los diversos escenarios que se presentan ante los indefinidos paros técnicos en los entraron las empresas para las que trabajan.

''Jorge'', de Rassini, comenta que los paros no le afectaron mucho porque continuó en el trabajo, aunque en otra línea, ubicada en el área ''Muelles 1''. ''A mí no me dejaron de pagar desde la semana que anunciaron eso, aunque todavía dicen que todavía andan viendo qué onda, si paran más líneas o qué.''

En general se abordó este tema como una oportunidad, ya que algunos aprovechan para trabajar informalmente, aprovechando la mitad de su salario por paro técnico, además de las prestaciones como la seguridad social e Infonavit.

''Pedro'', de EKM: ''Pues nomás esta semana no vamos al jale. Nos dijeron que serían como 200 trabajadores que mandaron a descansar.''

(Sobre los ingresos) ''Yo como quiera sigo jalando con un cuñado mío poniendo mini splits y en lo que se pueda.''

La mayor parte de los trabajadores que fueron enviados a casa percibirán la mitad de su salario, aunque con prestaciones al 100%.

Para otros esto representa dificultades generales, ya que en su mayoría dependen del ingreso neto de su trabajo para sobrellevar las necesidades económicas que se presentan junto a su familia.

''Juan'', de EKM: ''Voy a ver si me agarran en otro lado. No está bien esto de que paren de repente.''