Participa colectivo Alas de Esperanza en cateo en predio de la colonia Mundo Nuevo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El colectivo Alas de Esperanza se sumó este lunes a un cateo en una propiedad de aproximadamente 3 mil metros cuadrados, ubicada en la colonia Mundo Nuevo, sobre la calle Anáhuac, entre Puebla y Doctor Mier.

Integrantes del colectivo, entre ellas Kristal, Griselda y Rosy , informaron que su presencia en el lugar fue solicitada por las autoridades, luego de que otro colectivo promoviera la diligencia, al estar relacionada con un caso que también les involucra.

"Nos convocaron aquí porque se presume que nuestros familiares podrían estar en este sitio, pero hasta ahora no se ha encontrado nada", expresó una de las mujeres, esposa de uno de los cinco policías municipales desaparecidos hace 16 años en esta ciudad.

De acuerdo con las buscadoras, los elementos fueron vistos por última vez mientras estaban en servicio, sin que hasta la fecha exista algún dato sólido o avance en las investigaciones ministeriales.

Detallaron además que el predio ya había sido inspeccionado anteriormente por fuerzas federales, sin resultados positivos. Aun así, aseguraron que no abandonarán la búsqueda .

"No tenemos avances, no hay indicios de que haya salido algo. Se sigue trabajando en el lugar. Nos han informado sobre los puntos donde han excavado, pero no se ha encontrado nada. Nosotros permaneceremos aquí hasta el miércoles", señaló una de las integrantes del colectivo.