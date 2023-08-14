Prevén aumento en cruces comerciales

Piedras Negras, Coah.- La llegada de nuevos parques industriales y empresas a esta región aumentará el número de cruces de camiones de mercancía por la aduana local, aseguró Ernesto Vela Reyna, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Piedras Negras.

Explicó que de acuerdo a la oferta y demanda los agentes aduanales, como servidores, deben ofrecer sus servicios y ser competitivos en precio y calidad, ya que el incremento de operaciones por carretera es algo que sucederá a corto plazo.

Agregó que la Asociación de Agentes Aduanales y los agentes, están al pendiente para ofrecer sus servicios a las nuevas empresas, así como a las que están proyectadas a corto plazo en la región norte, específicamente en Piedras Negras.