Profesores y docentes mezclan vacunas para pasar a EUA

Piedras Negras, Coah.- La expedición de certificados de vacunación COVID, reveló que parte de los trabajadores de la educación combinaron laboratorios al recibir vacunas Pfizer, a pesar de contar previamente con la de CanSino.

Esta situación está contraindicada por la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, fue una decisión personal de quienes tomaron el riesgo, así lo aseguró el doctor Iván Alejandro Moscoso.

"Eso fue ya una responsabilidad de cada individuo, no existe algún estudio de seguridad, ni de efectividad en cuanto a la combinación del biológico y eso siempre fue explícito, publico y claro", explicó.

Enfatizó que la recomendación desde que se abordó la posibilidad de combinar biológicos, fue de no hacerlo, no solo por cuestiones científicas, sino también por cuestiones éticas, ya que esas dosis estaban destinadas para quien no tuviera ninguna vacuna.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, señaló que, si bien es cierto, todavía falta mucho por conocer sobre la efectividad de las vacunas y esa efectividad también aplica para la combinación de dosis.