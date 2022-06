Proponen mayor reciclaje de agua

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Ante la crisis de agua que está impactando a varias ciudades del norte como Monterrey y Torreón que se encuentran lejos de los mantos acuíferos, constructores de la localidad plantean la opción de reciclar aguas tratadas o residuales para la obra.

Estefanía Campos, arquitecta con más de 10 años de experiencia en construcción, informó que es una idea viable, algo complicada en el tema de distribución y tratamiento del agua residual, ya que se tendrían que contratar pipas que transporten el líquido hasta donde se requiera, además de revisar que las aguas no contengan algún químico que pueda alterar los materiales empleados.

En este aspecto, resaltó que esas serían las únicas dos cuestiones que resolver para que se pueda proseguir con la idea, aunque no ha habido iniciativa por parte de las autoridades correspondientes, así como de las compañías que desechan cantidades grandes de agua.

“Es importante que tomemos acciones firmes, aún estamos a tiempo de generar un cambio en colectivo y no limitarnos solamente a los actos individuales, Piedras Negras no ha tenido problemas en cuanto a no tener agua, pero no está demás en considerar otras opciones de ahorrar agua y utilizar sólo en situaciones indispensables”, finalizó.