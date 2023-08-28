Proyectan nueva red ferroviaria fronteriza sobre el río Bravo

Piedras Negras, Coah.- Un proyecto ambicioso pretende utilizar el puente internacional del férrocarril que conecta a Eagle Pass y Piedras Negras para la importación de productos y crear otra vía exclusiva para la exportación, lo que resolvería los cuellos de botella.

Durante una reunión con autoridades del Departamento de Transporte del Estado de Texas, el secretario de Economía de Coahuila, Claudio Mario Bres Garza, solicitó e inició los trámites para una nueva segunda vía ferroviaria sobre el río Bravo.

Bres Garza señaló que a nombre del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y Manolo Jiménez Salinas, gobernador electo, y junto al mayor (alcalde) de Eagle Pass, Rolando Salinas, realizaron la solicitud a las autoridades de Texas

Lo anterior, recordando que, en el caso del puente ferroviario entre Eagle Pass y Piedras Negras, en ambos lados se cuenta con doble y triple vía ferroviaria en la zona urbana, generando un cuello de botella, al existir solo un cruce ferroviario.

El funcionario estatal señaló que desde hace varios años los cruces ferroviarios que se localizan entre Nuevo Laredo y Laredo en Tamaulipas, como entre Eagle Pass y Piedras Negras, se disputan quién mueve más cruces de mercancías.

"Pero en los últimos meses, los dos Laredos han logrado una segunda vía férrea sobre el río Bravo", indicó Bres Garza.

Estableciendo que será un proceso que llevará varios meses, consideró que se ha dado la patada inicial para la solicitud tanto al Gobierno de México como el de Estados Unidos, y detalló que el Departamento de Transporte del Estado de Texas tiene a su cargo el tema ferroviario.

"El interés de las autoridades del estado es ayudar, coadyuvar. En su momento al presidente de México, (Andrés Manuel) López Obrador, el 18 de febrero del año pasado se le trató el tema, lo vio con muy buenos ojos", recordó el secretario de Economía estatal.

También puntualizó que son puentes que no tienen cobro de peaje, por lo que las ferroviarias estarían muy interesadas en invertir ellos mismos, refiriéndose a Union Pacific del lado estadounidense, como de Ferromex del lado mexicano.