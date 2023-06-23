Quema autoclimas ola de intenso calor

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Hasta un 80 por ciento ha crecido la demanda en reparación de aire acondicionado en los automóviles de esta frontera, debido a las altas temperaturas que se han estado registrando.

El propietario de un taller dedicado a autoclimas, indicó que se ha tendió registro de personas quienes vienen del vecino país a esta frontera debido a que los precios son mas baratos que en la ciudad o estado donde radican.

Puntualizo que en anteriores temporadas, aunque las temperaturas eran elevadas, las personas no tenían el interés de arreglar este problema, destacando que actualmente las sensaciones térmicas son elevadas es por ello que se ha visto el incremento.

“el traer ahora clima en tu vehículo no es un lujo, es una necesidad, hemos visto incrementando incrementado los trabajos hasta en un 80 por ciento, la mayoría son personas de la ciudad, y de igual forma hay personas que vienen de Texas, porque señalan que les sale más barato aquí”

Explicó que de los problemas mas frecuentes que pueden presentar los automóviles, es falla en el compresor, la falta de gas refrigerante, o que exista una fuga lo que ocasione que el vehículo no enfrié de forma adecuada.