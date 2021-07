QUERÍA JUGAR A "LOS PAPÁS" CON NIÑA 9

Ciudad Acuña, Coah.-

Un sujeto identificado como Joel "N", de 68 años de edad fue detenido y consignado al Ministerios Público luego de ofrecer a la mamá de una niña de 9 años la cantidad de 5 mil pesos para que accediera a jugar con ella al "papá y a la mamá".

La madre de la menor relató a las autoridades que Joel acudió a su domicilio y le ofreció dicha cantidad para que le permitiera intimidar con la niña, con el argumento de que sería como el juego del "papá y la mamá".

Luego de negarse, el ama de casa acudió a interponer la denuncia en contra de Joel, quien es propietario del conocido establecimiento en Acuña "No name cofee house"; cabe señalar que al darse a conocer la noticia, ex empleadas de Joel manifestaron en redes sociales haberse sentido acosadas sexualmente cuando trabajaban con él, incluso afirmaban que las había besado a la fuerza.

Joel enfrenta el proceso del delito de corrupción de menores por tratar de "comprar" a la menor de tan sólo 9 años con su madre para tener relaciones sexuales.