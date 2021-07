Visitamos al alcalde electo del municipio de Allende, José de Jesús Díaz Gutiérrez, mejor conocido en la región como Pepe Díaz, esto debido a su carrera como comerciante y empresario junto a su familia por el tradicional negocio llamado Helados Sabinas, así como su activa participación en la política local, quien nos abrió las puertas para platicar un poco más de su vida.

¿Quién es Pepe Díaz, cuáles son sus orígenes?

Pues mira, yo soy de Allende Coahuila, nacido y criado aquí, mis padres residen en esta bella ciudad, desde hace 48 años que llegaron a Allende, y que les abrieron las puertas comercialmente y laboralmente, pues a base de esfuerzo y sacrifico es como han podido mantenerse y superarse en este bello municipio.

Mis padres son originarios del estado de Jalisco, paleteros de oficio, por lo que somos parte de la industria del helado y de la paleta, desde mi abuelo que montó su negocio, aún vigente, en la ciudad de Monclova, por lo que mis padres decidieron venir a probar suerte al municipio de Allende, donde les abrieron las puertas y decidieron quedarse, y gracias a dios ya estamos bien establecidos, ya con sucursales operando en los Cinco Manantiales.

En su círculo cercano, ¿Qué cualidad le han dicho que lo destaca?

Bueno, va a sonar como demagogia ¿no?, pero mira, me señalan como muy amistoso, que me desenvuelvo bien con la gente, muy platicador, me desenvuelvo muy fácilmente, pues como te decía, desde muy chico empecé también en el ramo del helado, y empecé a probar suerte en los Cinco Manantiales para buscar clientes y eso me ayudó mucho, no solamente a hacer clientela, a buscar abrir puertas, sino que también me ayudó a hacer muchas y grandes amistades que hoy las conservo, y creo que fue gran parte pilar y pieza fundamental, en la que hoy estoy posicionado, porque me ayudó mucho a entrar en el tema del conocimiento de la ciudadanía.

¿Con quién comparte su vida, quiénes conforman a su familia?

Mira, tengo siete años de casado con mi esposa Laura Saldívar, con quien tengo dos pequeñines, uno de 2 años, es José Lauro y otro de 7 años, José Emiliano, mi esposa es originaria de Allende, Coahuila.

¿Le atrae el hábito de la lectura?

Te voy a ser sincero, no me caracterizo mucho por ser muy conocedor, o que he leído muchos libros en mi vida, pero si ha existido dos o tres importantes.

¿Cuál es el libro que ha marcado su vida y cuál se encuentra leyendo actualmente?

De los últimos que he leído, te puedo mencionar "La Ciudad de Vapor" de Carlos Ruiz Zafón, es de lo que te puedo mencionar, que he leído últimamente y también importante, que me ha gustado y que me ha marcado.

¿Si tuviera que escoger una canción que la represente, cuál diría que es la canción de su vida?

Yo te puedo decir que me gusta toda la música, la música bien tocada es bonita, entonces no tengo una preferencia muy muy marcada por algún género, es depende del estado de ánimo en el que esté o del lugar en el que esté, pero más que nada el estado de ánimo, pero si me preguntas por alguna canción que me ha marcado, con sentimientos encontrados, en algún momento de mi vida, pues sería "30 años" de Napoleón, te puedo decir que por algo personal y emocional, me marcó.

¿En qué punto de su vida empezó el interés por la política?

Mira yo en el 2004 o 2005, ya siendo mayor de edad lógicamente, pues me empiezan a hacer invitaciones a reuniones de mi partido, el Revolucionario Institucional, y un amigo, que en ese tiempo su papá iba de pre candidato, y aunque yo ya estaba bien metido en mi chamba que es lo de las paletas, empecé poco a poco a encontrar el tiempo para participar, en ese momento más que nada en el ramo de los jóvenes, así que empecé a ir a las reuniones y me empezó a gustar.

En ese tiempo se logró el objetivo y el papá de mi amigo entró en funciones, por lo que después de unos meses me hace la invitación para pertenecer a la dirección de atención a la juventud, y luego, después la labor partidista en el frente juvenil, empezamos a hacer ahí nuestros primeros "pininos", empezara formar los cuadros de nuestro partido.

Entonces, ¿ya cuenta con experiencia dentro del servicio público?

Como te explicaba, inicié formalmente con la dirección de Atención a la Juventud, del 2007 al 2009, y luego en el 2019 y 2020 fui primer regidor del municipio de Allende, donde tuve que pedir licencia para participar en las pasadas elecciones como candidato a alcalde, donde salimos victoriosos.

¿Qué le hubiera gustado hacer, si no se hubiese dedicado a la política?

La verdad, estoy muy feliz y muy contento en mi papel de comerciante en el ramo del helado y la paleta, a mucha honra y con mucho orgullo lo digo, y pienso que eso es lo que seguiría haciendo, mas allá de la política, y académicamente, pues, me hubiera gustado estudiar la carrera de medicina.

Como alcalde ¿Qué será lo primero que hará el primero de enero del 2022?

Bueno pues, primero que nada, encomendarme a Dios, como lo hago todos los días, que me vaya bien, que me de sabiduría, que me ilumine, que me proteja ante cualquier problemática o cualquier adversidad, o cualquier situación, y que me guie y que ayude a tomar las mejores decisiones, pero, sobre todo, no que le convengan a Pepe Díaz, que le convengan a la ciudadanía.

Ya partiendo de ahí, te puedo decir que, trabajar, trabajar arduamente por este gran municipio, por este bello Allende, que tanto me ha dado, y que es momento de regresarle tantas dichas que me ha dado, como persona, como ser humano, como padre de familia y como comerciante.

¿Cuáles serán los 4 ejes de su administración?

Yo siempre en campaña, maneje 6 o 7 principales ejes en los cuales íbamos a enfocarnos, pero bueno en todos, sin descuidar ninguno, pero haciendo mucho énfasis en los 6 o 7 ejes principales, como lo es en la obra pública; en lo largo del tiempo hemos visto como se ha ido deteriorando lo que se ha logrado con obra pública, falta mucho recarpeteo, mucho pavimento.

Así como darle continuidad a otro eje importantísimo, que podemos poner dentro de los primero tres, es darle continuidad a la gran problemática que hoy tenemos en cuanto al agua potable, que es un tema de salud pública, que después de 25 años de tener agua rodada, pues, se puede decir que de la sequía, que aunque donde nace esta de muy buena calidad, en el manantial más grande de acá de los Cinco Manantiales, pero, en esos 18 kilómetros de recorrido por la sequía, pues, hay una serie de situaciones que no permiten que llegue con la suficiente buena calidad.

Pero, hoy, gracias al gobierno del estado, existe un avance en la perforación de pozos profundos, para que a corto plazo, tengamos nuevamente, como era antes de 1994, al cien por ciento aguas de pozo, y ya estoy en comunicación, para seguir dando énfasis, y seguir gestionando la continuidad de esas obras benéficas para la ciudadanía.

Algo que también, tanto aqueja a la ciudadanía, es lo de la Seguridad Pública, que hay ocasiones donde se dice que nos tiembla la mano, y no, hay que ser conscientes la verdad, y sabiendo el alto grado de compromiso y responsabilidad, que implica ser edil, además de que es un tema que no se puede ocultar, ya que hoy Coahuila se posiciona entre los primeros tres estados más seguros de la república, al evidenciarse la crisis que otros estados están atravesando, pero hoy Coahuila es de los estados más seguros.

Por otro lado, hay otra bronca a veces en la misma Seguridad Pública, de quien nos protege, entonces es tener mucha visión, estar preocupado y ocupado, de que es lo que hacen, también, tus elementos, y de que tengamos una "policía amiga", y no, una policía represora, que nos esté hostigando, que nos esté fregando o que nos esté robando, sería algo en lo que tenemos que hacer mucho énfasis, son puntos muy finos, son claves, delicados, en los que tenemos que estar atentos.

Y bueno, otro eje de los principales es la Salud Pública, tu servidor en campaña, hizo mucho énfasis en que se contara con un doctor, así como un dispensario médico, donde el gasto lo va a absorber el municipio, ya que hoy, de las secuelas que todavía estamos viviendo desgraciadamente por la pandemia, vino a desnudarnos completamente, vino a evidenciar la problemática que ya teníamos en el tema de salud, y que hoy se nos agravó, entonces, como municipio tendré la responsabilidad de poner mi granito de arena, con el dispensario médico y un doctor por parte del municipio, muy a parte de la buena comunicación que se buscará con el hospital general de nuestro municipio.

Por otro lado, se pondrá atención en la limpieza de nuestro municipio, desde la entrada y hasta la salida, todo el trayecto y el principal cuadro de la ciudad, para que tengamos un Allende limpio, y en las colonias o los barrios, trabajaremos con comités ciudadanos, quienes nos ayudarán a levantar y limpiar su colonia, pero sobre todo a vigilarla, porque Allende es nuestra casa y que juntos conservemos nuestra casa, hará que no entremos en una zona de confort, de solo estirar la mano o señalar, si no que todos juntos participemos en mejorar al municipio.

Desde que empiece la administración, tendremos cien días de trabajo constante, cien días de resultados, que siendo conscientes y siendo realistas, pues, no estoy diciendo que en cien días vamos a terminar con toda la problemática, porque también sería un mentiroso si te dijera, que en tres años vamos a terminar con toda la problemática que tiene nuestro municipio, no alcanza ni el presupuesto, ni el tiempo, y no es que me esté barriendo, pero si es una situación en la que hay que hacer consciencia, pero si serán cien días de trabajo, cien días de resultados, donde se empiece a ver, que con la buena organización y administración, puede haber un cambio en el municipio.

Tendremos un gobierno que este del lado de la ciudadanía, y que atienda y escuche, y de soluciones, porque para eso llegamos a ser funcionarios públicos, no para dar pretextos ni escusas, porque estamos para dar solución.

¿Considera que tiene algún antagonista político?

No, yo la verdad, yo siempre lo dije en campaña, y siempre fui muy respetuoso ante mis compañeros adversarios, ellos también estaban en un proyecto bueno, también traían sus buenas ideas, y que también propusieron, frente a la ciudadanía, dieron la cara, pero bueno, yo siempre lo dije, esto termina el 6 de junio, y el 7 de junio nos ponemos la camiseta de Allende y nos ponemos a trabajar.

Los compañeros que fueron candidatos y que van a estar de regidores, o los compañeros que iban en la planilla con ellos, que también van a estar aquí en la administración, será momento de que nos sentemos a ver esas propuestas y proyectos que ellos traían, y con todo gusto los pondremos sobre la mesa para ponerlos en marcha a partir de enero del 2022, y que el ganón, o el beneficiado sea Allende y no nosotros como funcionarios.

¿Qué es lo que más disfruta de su ciudad?

No, pues bueno, su gente, la gente de Allende, es gente trabajadora, sobre todo gente noble, gente muy capaz, que está en la mejor disposición de hacer equipo y de que hagamos las cosas bien, hay muchas cosas positivas en Allende, si existen ciudadanos Allendenses que critican a nuestro municipio, pero yo pongo un ejemplo muy claro, porque en mi caso, yo no puedo criticar, ni señalar en un tema negativo a una ciudad que tanto me ha dado, simplemente, me ha dado trabajo, me ha dado que comer, a mí y a mi familia, me ha permitido crecer como persona y como comerciante, por eso, simplemente, no puedo hablar mal de mí origen, de mi tierra, de Allende.

Hay muchas cosas positivas, por las cuales hay que estar en Allende, hay que disfrutar de Allende, pero sobre todo yo recalco mucho la grandeza de su gente, ya lo he dicho, somos pequeños en territorio, pero grande por su gente.