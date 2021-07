¿Quién es Pilly Valenzuela?

NAVA, COAH.-

Visitamos a la alcaldesa electa del municipio de Nava, la maestra Pilar Valenzuela Gallardo, mejor conocida por los navenses, simplemente como "Pily", a quien reconocen por su activa participación en la política, en la docencia y en asociaciones de apoyo de este municipio, resultando en una entrevista para conocer más de cerca, a Pily Valenzuela.

¿Quién es Pillar Valenzuela Gallardo, cuáles son sus orígenes?

Mis orígenes, somos una familia de cinco, mis padres Juan José Valenzuela y mi madre Laura Gallardo, además mis hermanos Juan José y Laura Marta, fui una niña que nació en otro estado pero que llegó de meses a este municipio, aquí llegué de 5 meses, mi papá llegó a trabajar a la empresa Minera Carbonífera Rio Escondido, en transportadores y planta lavadora, así que aquí hice mi vida, aquí crecí, estudie, forme mi familia, y soy orgullosamente Navense.

¿Cuál es su preparación académica?

Soy Licenciada en Informática, egresada del Tecnológico de Piedras Negras y tengo una maestría en Educación Media superior de la Universidad Pedagógica Nacional de Piedras Negras.

En su círculo cercano, ¿Qué cualidad le han dicho que la destaca?

La paciencia y la escucha, me dicen que soy una mujer que le gusta escuchar a las personas y trato de siempre aprender de esas pláticas, además soy una mujer muy paciente y atenta, es lo que mis amigas, amigos, familiares y conocidos me dicen, es que, tú le prestas mucho oído a la gente, es lo que me dicen y es algo que me gusta hacer, porque es la manera en que puedes interactuar con las personas y generar confianza con ellas.

¿Con quien comparte su vida, quienes conforman a su familia?

Estoy casada con el ingeniero Mario Andrés Montoya Chaparro, Mario es ingeniero en electrónica, también egresado del Tecnológico de Piedras Negras y también tiene una maestría en educación media superior, nos conocemos de toda la vida, éramos vecinos, cinco casas dividían su casa y la mía, así que, fue amigo de siempre, compañero de secundaria, después mi novio y ahora mi esposo.

Mi sueño en la vida siempre, era estudiar, tener un trabajo, formar una familia, tener una casa, hasta la dibujada, y siempre dibuje una familia afuera de esa casa, siempre la dibujada con cuatro integrantes.

Yo me caso en el 2005 y a los 2 años nace Andrea del Pilar, ahorita de 14 años, una niña muy inteligente, muy disciplinada, muy tranquila, pero como su mamá, muy participativa, 3 años después nace Andrés, un niño feliz, un niño inquieto, deportista, lo que le pongan a hacer, él juega.

Andrea y Andrés siempre han andado conmigo en todas mis facetas, como servidora pública, como presidenta de la fundación "Sumando Voluntades", como participante de la fundación "Ángeles de Corazón", siempre han estado activos conmigo, ellos y mi esposo siempre me han apoyado en todas las decisiones, eso es lo que me ha permitido ser mamá, poder ser empleada, ser funcionaria pública, poder ser política, porque, si no tienes el respaldo de tu familia es muy difícil lograr los triunfos, los sueños.

Mi Andrés se caracteriza por su chispa, el ser siempre alegre e inquieto, y a Andrea, su disciplina, su inteligencia, siempre tranquila, siempre apoyando a su mamá en el PRI, Andrés también, pero, el necesita andar donde haya más niños, que haya fiesta y que haya meetings, pero ellos son mi fortaleza, son quienes hacen que me levante todos los días a trabajar y quiénes también me exigen como mamá, me exigen su lonche, son niños que le exigen a mamá a que los acompañe a eventos, ya que son muy participativos y que tienen clases extra curriculares, Andrés por ejemplo juega béisbol, básquetbol y fútbol, en esta familia hasta nuestra mascota "Aquiles" se desarrolla y se desenvuelve, somos una familia donde todos participan, nos unimos para apoyar cuando uno tiene una actividad, pero todos nos desarrollamos como familia y como individuos independientes.

¿Le atrae el hábito de la lectura?

Así es, dentro de mis hobbies o pasatiempos, están el leer y caminar, sé que entre más leas, la mente de las personas crece.

¿Cuál es el libro que ha marcado su vida y cuál se encuentra leyendo actualmente?

El que estoy leyendo actualmente es "Padre Rico, Padre Pobre", y el que me ha gustado mucho es "El Monje que vendió su Ferrari", ese marco ciertas partes de mi vida, ahora sobresalgo más, me gustó muchísimo el cómo una persona puede de un día para otro desprenderse de todo lo que tiene y volver a nacer, que a partir de ese momento puedas valorar las cosas que realmente son importantes en la vida.

¿Si tuviera que escoger una canción que la represente, cuál diría que es la canción de su vida?

Diría que "La Caja Mágica", yo creo que es una canción que representa mi vida con mi esposo, ósea mi matrimonio, una canción que nos caracteriza, pero si fuera una canción que me caracteriza a mi solamente, podría ser cualquier otra canción, que sea alegre, que sea bailable, soy una mujer muy alegre, una mujer que no canta, pero que sí le gusta mucho bailar, no tengo un género musical preferido, ni tampoco un artista preferido, porque, toda la música me gusta, el Pop, Grupero, todo todo, toda la música me gusta y me gusta mucho bailar.

¿En qué punto de su vida empezó el interés por la política?

Yo creo que esas son cosas con las que naces, la verdad que he sido una mujer que a donde quiera que ha estado, ha tratado de aportar algo al lugar donde se encuentra, desde niña he sido muy inquieta, muy participativa, muy activa, entonces eso, yo creo que fue lo que me hizo acercarme a la política.

Te platico un poquito, durante mí educación, en el kínder y en la primaria, siempre participaba en todos los concursos, bailables, escolta, entonces, yo creo que eso fue lo que me hizo acercarme a la política

Cierto año en una elección, invitan a mi papá, somos una familia que llegó a la Colonia 2 de agosto en sus inicios, entonces mis papás han sido unos señores de respeto y también muy participativos en cualquier causa en la colonia, entonces a mi papá le hablan del Partido Revolucionario Institucional, y lo invitan en una campaña política, en un meeting, para hablar y decir unas palabras para el candidato, en ese entonces el señor Juan Antonio Osuna, que en paz descanse, entonces, mi papá no le gusta esto, mi papá no es político, y les dice que no, les dice, pero les prestó a mi hija para que ella vaya y sea la que de las palabras, entonces, él me comprometió a ir, y yo le dije, porque te digo que yo siempre activa y aventurada, les dije, si yo voy y ahí fue como inicie en la política, dando un discurso de bienvenida, unas palabras de agradecimiento al entonces candidato del PRI en mi colonia la 2 de agosto.

Entonces, ¿ya cuenta con experiencia dentro del servicio público?

Sí, yo inicié trabajando en el 2006 en una administración priista, yo a raíz de esa participación que tuve en aquel mitin, de ahí ya siempre estuve activa en el partido, empecé a apoyar y promover el voto en mi manzana, en las cuadras cercanas a mi casa, desde muy joven, incluso antes de votar, pertenecía al "Frente Juvenil Revolucionario", entonces el partido me veía, como yo era una joven muy activa dentro del PRI, y cuando fue la elección del exalcalde, Guadalupe Javier, fue el tiempo en que me casé, así que, sólo participe dentro de las casillas como representante del partido, pero en enero del 2006 me invita un amigo del PRI que formaba parte de aquella administración, meses antes de iniciar, me dijo que llevara mi currículum y mi papelería para trabajar, fue la manera en que el primero de enero de 2006, me invitan a participar ya como servidor público, dando inició a mi carrera política, fui auxiliar en SEDESOL, luego fui encargada de Tenencia de la Tierra, después participe con el gobierno del Estado, cuándo iniciaron los programas sociales, encargada del programa de focos ahorradores, en un programa a nivel estatal de cursos, estaba dentro de la administración municipal, pero apoyaba al estado en esa parte, luego, ya me embaracé, fue ahí donde dejé un poquito el apoyo al gobierno del estado, pero trabajé la siguiente administración en Tenencia en la Tierra, con el ingeniero Haroldo Villarreal y de ahí me invitan a trabajar en cuando termina esa administración e inicia la de Gaby, empecé a trabajar con el gobierno del estado como coordinadora en la región Norte de CERTTURC, llegando a atender hasta ocho municipios.

Término con CERTTURC y entró a programas sociales en el municipio de Nava, estuve ahí alrededor de un año, renunció para irme de suplente de la profesora Esperanza Chapa en la elección de octubre del año pasado, y luego ya no regresé a trabajar como funcionaria pública, porque había posibilidades de ser la candidata a alcalde, y a partir de esa elección pues continuamos en la siguiente contienda, en la que ahora salimos victoriosos.

¿Qué le hubiera gustado hacer, si no se hubiera dedicado a la política?

Ayudar a la gente siempre, antes de empezar en la política, de ser servidora pública, siempre me gustó apoyar si había un enfermo en mi sector, y eso lo traemos de la casa, mis papás son así, que había algún enfermo y vamos a realizar una actividad, cuando estaba en la escuela, si había alguien que había perdido a su papá, a su mamá o un hermano, yo me reunía con los compañeros, pedíamos en los salones y le llevábamos una aportación y un arreglo de flores a la familia que había perdido a algún ser querido, siempre me gustó ayudar, yo creo que si no hubiera sido servidor público o estar en la política, hubiera buscado la manera de ayudar a través de otra instancia.

Soy maestra también, soy maestra del cbtis 34 en Piedras Negras, inicie dando clases 3 años como maestra interina en el cbtis 239 de aquí de Nava, yo no tenía familiares dentro del sistema de educación, pero gracias a la reforma educativa pude participar y adquirir una plaza en educación media superior, y yo creo que si no hubiera sido política, a través de la docencia, que te permite educar, servir y apoyar, es algo que también disfruto mucho. Soy una mujer muy trabajadora sin vicios, pero a veces pienso que, quizás sea un vicio para mí el trabajar, combinar la faceta de maestra, de servidora pública, de política, de esposa y madre.

Como alcaldesa ¿Qué será lo primero que hará el primero de enero del 2022?

¡Trabajar!

Voy a llegar a la presidencia municipal muy temprano, saludando y recibiendo a los contribuyentes cumplidos, ya que hay muchísima gente que el primero de enero ya está pagando las contribuciones, como nuestros adultos mayores, es la gente más responsable, y voy a entrar trabajando, entrar abriéndole las puertas de la presidencia a la ciudadanía, si hay una persona que desde el día primero, ya está con alguna necesidad o alguna inquietud, yo voy a estar ahí para recibirla.

Vamos a estar coordinando los eventos de los días siguientes: el día del policía, el día de la enfermera, el festejo del día de Reyes, vamos a estar también, visitando a la familia del primer niño del municipio, nacido el primero de enero, vamos a estar recorriendo y visitando cada una de las dependencias las dependencias del municipio, yendo a abrir las puertas del DIF, de Ecología, de Agua Potable, Obras Públicas, poniéndome a la orden del personal, porque cuando eres un dirigente que tiene gente a su cargo, cómo va a ser mi caso a partir del primero de enero, debe existir una buena comunicación, yo estoy segura, que si soy una buena presidenta municipal, y si tengo una buena relación con los empleados, ellos van a trabajar a la par mía, van a trabajar al cien por ciento día con día para brindar los mejores servicios a la ciudadanía, eso es lo que tengo en mente hasta ahorita, porque soy una mujer de muchas ideas, que tiene muchos proyectos y eso es lo que ahorita tengo pensado hacer el primero de enero.

¿Cuáles serán los 4 ejes de su administración?

Seguridad Pública y Buen Gobierno, la transparencia sería uno de los ejes principales.

La Salud Deporte Educación Y Cultura, esos son otros ejes, son bien importantes y que van entrelazados, van entrelazados por qué, una persona que hace deporte, es culta, es sana, entonces, una persona que esté estudiando, es una persona que también le apuesta el deporte.

Otro de los ejes será, La Infraestructura Y Medio Ambiente, es bien importante que el municipio crezca, pero que a la vez crezca de una manera ordenada y de una manera limpia.

Fomento Económico Y Bienestar Social, sería otro de los ejes compuestos bastante importantes, son prácticamente esos cuatro, que se entrelazan y vienen cada uno a cubrir ciertas necesidades, son varias dependencias las que lo componen, pero, ya más adelante les podremos decir cómo van a quedar exactamente.

¿Cuál es su plan de 100 días?

Ahorita todavía lo estoy trabajando, lo estamos trabajando con gente de mi equipo, pero ahorita en lo que estamos al cien por ciento entregados es en la ley de ingresos y la ley de egresos, el presupuesto del próximo año, estamos viendo lo de la ley catastral, eso es la prioridad, por qué, los proyectos los traemos como compromisos que yo hice en campaña, los proyectos ya están, yo para comprometerme primero analicé, primero valide que se tuviera el recurso y el material para poder realizarlo, ahorita lo importante es eso, porque para el 15 de septiembre más tardar se tienen que estar enviando al congreso del estado, y es mucho análisis, mucha lectura, es mucha buena relación con el actual de actual, mi amigo el licenciado Sergio Zenón Velázquez.

¿Quiénes serán los colaboradores más cercanos de su administración?

Quienes sean personas con mucha capacidad, para estar en cada una de esas posiciones como directores de departamentos, pero también que esas personas tengan la cualidad de ser muy atentas con la ciudadanía, esas personas que escuchan en la ciudadanía y que también tengan la capacidad de iniciativa propia, de no esperar que Pily les dé el visto bueno para hacer algo, y mientras hagan las cosas bien, van a tener mi respaldo.

Es gente cercana a mí, quien les puedo asegurar que va a estar ahí conmigo, apoyándome y qué es alguien que siempre ha estado y va a seguir estando, es mi esposo Mario Andrés, ya que es una persona muy trabajadora, también con muchas habilidades, es una persona muy atenta también, es una persona que le duele lo que le pasa a otra a otra persona, es alguien que va a estar ahí activamente, quizás no en el DIF verdad (risas), pero va a estar conmigo en la administración municipal.

Va a estar presente gente de mi partido, gente que ha sudado la camiseta, y qué tiene esas características que mencione antes, va a estar dentro de la administración y también buenos funcionarios que hasta ahorita han hecho buen trabajo en esta administración y en las administraciones anteriores, seguro me van a estar apoyando.

¿Qué es lo que más disfruta de su ciudad?

¡Caminar!

Me gusta mucho caminar y en Nava es algo muy valioso y que se disfruta, el ir caminando hacia la calle o la colonia que tú vayas, es bello, hay Nogales, hay acequias, hay lugares muy verdes, ahorita, gracias a Dios, tenemos un centro histórico, tenemos instalaciones espectaculares y embellecidas, entonces el caminar es de las cosas que más disfruto de mi ciudad, y el escuchar a las personas, la verdad que yo cada día aprendo cosas nuevas de pláticas con la ciudadanía y disfruto muchísimo a mi familia, el convivir con mis papás, con mis hermanos, con mi familia política, que es una familia grande, y que somos un muégano, eso es de las cosas que más disfruto, pero en sí, más que nada el caminar y ver cómo ha ido creciendo, como se ha ido transformando y sé que me va a tocar una administración, donde Nava va a despuntar, Nava va a cambiar muchísimo más, Sergio, el alcalde, se ha encargado de hacer muchas cosas muy buenas en la administración y nosotros vamos a continuar con esa transformación.