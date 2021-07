Realiza IMSS vasectomías sin bisturí

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, mantiene abierta su agenda sabatina de vasectomía sin bisturí; método de planificación familiar definitivo, ambulatorio y seguro para los hombres.

El coordinador auxiliar de medicina familiar, Fidel Alejandro Hernández Rodríguez, explicó que a través de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 82 y 73 de Saltillo; la 79 en Piedras Negras, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 en Torreón y 7 de Monclova, se establecieron espacios para los interesados en realizarse este procedimiento, que es el método definitivo ideal para quien se encuentre satisfecho con el número de hijos o que ha decidido no tenerlos.

Destacó que se trata de una intervención ambulatoria y confiable, que tarda entre 30 y 45 minutos, el paciente entra y sale por su propio pie y las molestias son mínimas.

La atención se brinda en un área especial y entre las recomendaciones que se emiten está que las primeras cuatro horas posteriores se aplique hielo, uso de ropa interior de licra ajustada, evitar cargar cosas pesadas al menos durante una semana y suspender por 14 días las actividades físicas.

Este método para el control de la natalidad forma parte de las atenciones que cotidianamente el IMSS ofrece a sus derechohabientes mediante el servicio de Planificación Familiar, de ahí que el médico llama a los interesados a solicitar informes ya sea en los servicios de medicina preventiva o en la dirección de cualquier unidad y de ahí se derivará a la clínica correspondiente.

Las atenciones se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

Es importante el uso de cubrebocas obligatorio durante la permanencia en las instalaciones médicas; lavado de manos con agua y jabón, uso de gel con base de alcohol al 70 por ciento y respetar la sana distancia establecida en las salas de espera.