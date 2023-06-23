Realiza Tecnológico cambio de directivos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante esta semana se han estado haciendo cambios en directivos, con la intención de refrescar, crear nuevas alianzas y compromisos con la gente que está al frente del plantel, señaló el director del Tecnológico de Piedras Negras, Gustavo Rojo.









Quien dijo que está semana se realizó la actualización de dos cambios, el de la subdirectora de planeación y vinculación nombrando a la Lic. Aida Hernández, quien cuenta con mucho conocimiento y experiencia dentro del Tecnológico.









Señaló que estos cambios se realizan con la intención de que el Tecnológico siga siendo un referente, como lo ha sido durante 46 años, además de ampliar los horizontes y permanencia de la institución.