Realizan liga de beisbol intermunicipal en Allende

ALLENDE, COAH. - Con la participación de 20 equipos en tres categorías, fue puesta en marcha la Liga Infantil de Beisbol Intermunicipal de los Cinco Manantiales, dedicando esta temporada a Genaro "Willy" Medina en el campo de béisbol de la Unidad Deportiva "Edilberto Montemayor".

El presidente municipal, Pepe Díaz Gutiérrez, luego de hacer la declaratoria inaugural fue invitado a realizar el primer lanzamiento al cátcher en home en la persona del homenajeado "Willy" Medina, evento realizado la tarde-noche del viernes.

En la ceremonia se contó con la Escolta de la escuela primaria "Fundadores de Allende", misma que representó dignamente en el Concurso Estatal de Escoltas ante los nutridos aplausos de la concurrencia.

La mención especial a quien va dedicada la presente Liga Infantil Intermunicipal y que llevará su nombre, lo fue para Mauricio Genaro Medina Pérez, "Willy", quien cuenta con una amplia trayectoria en el deporte del béisbol.

Durante el acto protocolario en la inauguración del evento, el alcalde fue invitado a hacer uso de la palabra, quien apreció la participación de más de 400 niños y niñas entusiasmados por practicar el deporte rey.

"Me llena de satisfacción porque hace mucho tiempo no se contaba con tan numerosa participación; esto me motiva a seguir trabajando para rehabilitar más espacios deportivos en nuestro municipio, con el objetivo de que niños y jóvenes cuenten con un lugar adecuado para la práctica de su deportivo favorito", indicó.

Para finalizar Pepe Díaz hizo el lanzamiento desde la loma de pitcheo al plato de home, donde el homenajeado "Willy" Medina fue el receptor, para cantar así el Play Ball Infantil Intermunicipal Cinco Manantiales.