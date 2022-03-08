Realizan segunda feria del empleo en Nava

NAVA, COAH. - El departamento de Desarrollo Económico llevó a cabo en las instalaciones del auditorio municipal “21 de febrero” una segunda feria de empleo, la cual estuvo enfocada en ofrecer vacantes para todas las mujeres del municipio de Nava y de la región de los Cinco Manantiales.

La titular de este departamento, Pilar de Luna informó que se ofertaron poco más de 700 vacantes de las 8 empresas que acudieron a este evento, además se contó con módulos para trámites personales gratuitos.

“Definitivamente el poder tener un trabajo, un soporte económico empodera de alguna manera a las mujeres, así que el trabajo que realizamos fue el de dialogar con las empresas para que nos apoyaran con oportunidades para las mujeres, logrando la participación de 8 empresas”, finalizó.