Realizan Verificación Sanitaria a Plantas Purificadoras y Expendedoras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras registrarse temperaturas más altas en Piedras Negras, el Departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria Número 1 ha comenzado a realizar visitas de verificación sanitaria a plantas purificadoras de agua, así como a las maquinitas expendedoras de agua purificada, para constatar las condiciones sanitarias de los establecimientos y las condiciones microbiológicas del producto.

Ernesto Morales Iglesias, coordinador del Departamento de Regulación y Fomento Sanitario, informó que el agua sirve como conductor de algunas enfermedades, por lo que destaca la importancia de que el agua que se comercializa en Piedras Negras esté apta para el consumo humano.

El funcionario estatal mencionó que, actualmente, la infraestructura sanitaria de las plantas purificadoras de la ciudad se encuentra en buenas condiciones.

Sobre los garrafones que se comercializan para venta a domicilio, señaló como tabú el pensar que, al estar expuestos al sol, pudieran desprender alguna sustancia que cause una enfermedad, pues de parte de COFEPRIS no se ha emitido ningún comunicado al respecto.

Sin embargo, hace la invitación a la población en general a no comprar garrafones que no tengan su sello de seguridad, además de revisar que no contengan alguna materia extraña en su interior. Asimismo, recomienda lavar bien los garrafones antes de llenarlos en una máquina expendedora.