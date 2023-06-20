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Piedras Negras

Realizan visitas de inspección en establecimientos

Con el fin de asegurar la calidad de los alimentos para no poner el riesgo la salud de la comunidad se realizan visitas de inspección sanitaria.

Maria Flores
Por Maria Flores - 20 junio, 2023 - 05:59 p.m.
Realizan visitas de inspección en establecimientos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante las altas temperaturas, el departamento de Regulación y Fomento Sanitario manifestó que son necesarias  las acciones preventivas para salvaguardar la salud de las familias. Se realizan visitas de inspección a los establecimientos que se dedican a la preparación o venta de alimentos crudos o cocidos.

Bajo supervisión se encuentra el manejo y preparación de alimentos con el fin de asegurar su calidad para evitar un riesgo a la salud, señaló Ernesto Morales Iglesias, coordinador del departamento de Regulación y Fomento Sanitario. 

Además señaló que es común que debido al calor intenso alimentos sean consumidos en mal estado y que esto cause un alza en enfermedades gastrointestinales entre la población.

  • Realizan visitas de inspección en establecimientos

    Intenso calor provoca que los alimentos pierdan su calidad.

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    Visitas de inspección para garantizan consumo de alimentos en buen estado.

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