Realizan visitas de inspección en establecimientos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante las altas temperaturas, el departamento de Regulación y Fomento Sanitario manifestó que son necesarias las acciones preventivas para salvaguardar la salud de las familias. Se realizan visitas de inspección a los establecimientos que se dedican a la preparación o venta de alimentos crudos o cocidos.

Bajo supervisión se encuentra el manejo y preparación de alimentos con el fin de asegurar su calidad para evitar un riesgo a la salud, señaló Ernesto Morales Iglesias, coordinador del departamento de Regulación y Fomento Sanitario.

Además señaló que es común que debido al calor intenso alimentos sean consumidos en mal estado y que esto cause un alza en enfermedades gastrointestinales entre la población.