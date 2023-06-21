Recibe su título con bebé en brazos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Después de tres años de mucho esfuerzo, desvelos, miedos y dudas, este miércoles Nayely Rojas Martínez, de 18 años de edad y con una hija de 4 meses de nacida en brazos, recibió su título de Técnico del Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC).

Rojas Martínez señaló que fueron meses muy difíciles para ella, ya que tuvo que trabajar, estudiar y cuidar al mismo tiempo de su bebé, la que demandaba mucho, sobre todo en las madrugadas, lo que en muchas ocasiones la hizo querer desistir de terminar la escuela.

"Muchas personas me decían que ya no estudiara y muchas veces lo pensé, porque era agotador hacer tantas cosas sola al mismo tiempo, pero en la noche cuando veía a mi hija dormida, me daba valor para continuar y esforzarme por salir adelante por ella y por mi, y hoy ya estoy inscrita en el Tecnológico",destacó.

Pidió a las jóvenes que están en su misma situación que se esfuercen y luchen por alcanzar sus sueños, "no prestemos atención a las personas que nos dicen que ya no vamos a poder solo porque vamos a tener un hijo solas, eliminemos el "no se puede" de nuestra mente y vocabulario para luchar por salir adelante".