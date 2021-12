Recibirán capacitación `búsqueda en campo Comisión Estatal de FGE

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Comisión Estatal de Búsqueda de la Fiscalía General del Estado y familiares de personas desaparecidas, recibirán en Piedras Negras, una capacitación de dos días, sobre búsqueda en campo de posibles restos humanos.

Ariana Dennise García Bosque, representante legal de la asociación civil de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, mencionó que esta capacitación se realizara en las instalaciones del auditorio de la UAdeC.

Señaló la importancia de la capacitación antes de salir al campo, debido a la compactación de la tierra en la región norte, ya que no es la misma que en otras regiones del estado, o incluso del resto de la república.

"un ejemplo en la caso de Veracruz cuando estuvimos haciendo búsqueda con barrila hace dos semanas estas no entran en el suelo, esto no quiere decir que no existan restos humanos sepultados de forma irregular", indicó la abogada.

Expresó que este curso está siendo financiando par parte de la FGE de Coahuila y la comisión de búsqueda, a petición del colectivo "familias unidas".