Reclaman utilidades…a medias

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Trabajadores de la empresa General de Cable acudieron a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo denunciar la falta de pago de utilidades, ya que, según el empleador, no tenían derecho a dicha prestación, pero ya no volvieron para el seguimiento.

“La cita fue el pasado 6 de julio entre nueve y diez de la mañana, se presentó gente de la empresa, su representante legal, el abogado también y por parte de los trabajadores también estuvo aquí la mayoría de ellos”, señaló Arturo Cruz Moreno, titular de la dependencia.

El procurador del Trabajo, señaló que se llegó a un acuerdo con la empresa, en el que se comprometió a realizar una investigación en los archivos de cada uno de los trabajadores inactivos que presentaron la queja.

“Esto se hizo en todo caso para verificar si les toca o no las utilidades, para eso quedamos en espera de respuesta”, indicó.

Sin embargo, este jueves Cruz Moreno señaló que se estuvo a la espera de que acudieran tanto los empleados como el patrón, sin embargo, nadie se presentó para continuar con el trámite.

“Ya no se presentó nadie a esta oficina, no hemos recibido ningún comunicado por parte de la empresa ni de los trabajadores, físicamente no se presentó nadie, por lo que hace entender a esta dependencia que ya se tuvo un arreglo”, finalizó.