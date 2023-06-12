Recolectan cacharros en la colonia Las torres

Nava, Coah.- La colonia Las Torres contará con una tolva para recibir cacharros y escombros hasta el próximo miércoles 14 de junio, asegurando con esta la limpieza de patios y calles de dicho sector del municipio de Nava.

“Queremos evitar focos de infecciones, por eso cada cierto tiempo rotamos esta tolva por distintos sectores de Nava, para que los vecinos vengan y depositen cacharros, escombros y ramas, queremos evitar contagios de enfermedades que son atraídas por estos objetos”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

Agregó que es importante que esta tolva sea utilizada correctamente y que se depositen solamente los objetos señalados, para evitar contratiempos en la campaña de descacharrización de este sector.