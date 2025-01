Reducirán Personal en Municipio, Asegura Alcalde Jacobo Rodríguez

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El alcalde de Piedras Negras, Carlos Jacobo Rodríguez, informó que su administración tiene como objetivo reducir el número de empleados municipales a unos 1,200, lo que representa una disminución de alrededor de 200 puestos, en comparación con los 1,400 empleados registrados en la administración anterior.

Durante su conferencia matutina, el alcalde detalló que la reducción se llevará a cabo con base en una estrategia jurídica laboral, con el fin de depurar la plantilla de personal y garantizar que los trabajadores sean realmente servidores públicos comprometidos con la ciudad. "Lo que no queremos son operadores políticos de ningún partido en el municipio, queremos servidores públicos que realmente sirvan para Piedras Negras", señaló.

Carlos Jacobo hizo un llamado a aquellos empleados que trabajaron en administraciones anteriores y que, además, tienen vínculos con otros partidos políticos, para que presenten su renuncia de manera voluntaria.

El asesor jurídico del municipio, Saúl Múzquiz, explicó que, durante las investigaciones realizadas, se detectaron alrededor de 40 personas que, al ser requeridas para ocupar sus puestos, no sabían cuáles eran. Estas personas están siendo sometidas a un procedimiento administrativo para aclarar su situación.

"Estamos llevando a cabo procedimientos administrativos para determinar cuáles puestos son reales y cuáles no lo son", comentó Múzquiz. Además, señaló que algunos de estos puestos, aunque figuraban en la nómina, en realidad no existían y generaban gastos innecesarios.

El asesor aclaró que, hasta el momento, no se ha realizado ningún despido formal ni se han eliminado plazas de manera definitiva. "No podemos decir si son aviadores, ya que muchos de los empleados que no se presentaron a trabajar lo hicieron porque sabían que la administración anterior terminó el 31 de diciembre. No podemos afirmar que sean aviadores, pero sí es cierto que esos lugares quedaron vacíos", añadió.

Por último, destacó que hasta ahora unas 10 personas de la administración pasada han solicitado su renuncia, y que estos casos se han manejado de acuerdo con lo establecido por la ley.