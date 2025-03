Refuerzan campaña de vacunación en menores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Ante la alerta sanitaria por un brote de sarampión en el norte de Texas que ya cobró la vida de un menor no vacunado, la Jurisdicción Sanitaria número 1, encabezada por el doctor Julio Garibaldi Zapatero, hace un llamado urgente a los padres de familia para que completen los esquemas de vacunación de sus hijos.

En el marco de la Campaña de Refuerzo de Vacunación de la Secretaría de Salud, Garibaldi destacó la importancia de inmunizar a los menores, no solo para prevenir contagios, sino también para atenuar la gravedad de las enfermedades.

"Las vacunas no evitan la enfermedad al 100%, pero sí reducen significativamente la severidad del cuadro clínico. Por eso es crucial que los menores con esquemas incompletos reciban sus vacunas a tiempo," afirmó el funcionario.

El esquema de vacunación incluye dosis desde el nacimiento, con la pentavalente y neumococo, hasta refuerzos de triple viral y tétanos a los seis años, además de las dosis de influenza en distintos intervalos. Todas estas vacunas están disponibles sin costo en los Centros de Salud de la región.

La invitación se refuerza debido a la situación en Texas, donde el reciente brote de sarampión ha puesto en alerta a las autoridades locales y a las comunidades fronterizas. Garibaldi instó a los padres a tomar acción inmediata para proteger a sus hijos y evitar la propagación de enfermedades prevenibles.