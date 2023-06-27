Refuerzan operativo de verificación a comercios

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El personal de Regulación y Fomento Sanitario lleva a cabo las revisiones en aquellos establecimientos que se dedican a la comercialización de alimentos crudos como preparados.

El titular de la dependencia, Ernesto Morales Iglesias, señaló que es muy frecuente que por las condiciones climáticas los alimentos puedan descomponerse de forma más rápida, es por ello que se han estado visitando negocios para evitar dicha situación.

Detalló que se toman las muestras de los alimentos que se comercializan y son enviados a un laboratorio en la capital del estado, explicó que hasta el momento no se han encontrado anomalías.

“Por eso se toman las muestras de alimentos, pero también se revisa la infraestructura sanitaria con la que deben contar, al igual con la documentación, es muy importante que el personal esté capacitado, por eso se hace mucho énfasis en que saquen su tarjeta de control sanitario para que sepan cuáles son los métodos para descongelar los alimentos”, explicó.