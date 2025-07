Regidor de Morena Acusa al Alcalde de Corrupción en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La fractura interna en el gobierno municipal de Morena en Piedras Negras quedó al descubierto este lunes, luego de que el regidor morenista Juan Carlos Hernández lanzara fuertes acusaciones contra el alcalde Jacobo Rodríguez , a quien señaló por corrupción , opacidad administrativa y traición a los principios de la Cuarta Transformación (4T) .

"Podríamos decir que es un pésimo administrador. Ya no tiene un voto de confianza en cuanto al manejo económico. Solamente beneficia a sus amigos con los recursos que son de todos", sentenció Hernández.

El regidor denunció compras sin licitación , simulación de procesos y un ambiente de amiguismo descarado . Añadió que ha solicitado información financiera detallada sobre varias operaciones del ayuntamiento, pero el alcalde se ha negado a proporcionarla , lo que, a su juicio, confirma la falta de transparencia .

"El alcalde ha mentido. Prometió un cambio y ha hecho lo contrario. No hay licitaciones donde deberían existir, los procesos están ocultos o simplemente no aparecen", acusó.

Hernández también criticó a Rodríguez por atribuirse políticamente programas federales de Bienestar, que —recordó— no son administrados por el gobierno municipal .

"Se jacta de los logros federales mientras malgasta los recursos municipales en acciones sin sustento ni supervisión ciudadana", añadió.

El regidor subrayó que el alcalde ha incumplido el decálogo del buen gobierno promovido por Morena, especialmente los principios de "no mentir, no robar, no traicionar" .

"La visión del alcalde no ha sido para construir un gobierno distinto, sino una visión clara y descarada para la corrupción", remató.

Las declaraciones han tenido un fuerte impacto político , tanto en redes sociales como al interior del ayuntamiento , donde las tensiones entre distintas corrientes de Morena se hacen cada vez más evidentes.