Acusan al alcalde Jacobo Rodríguez de frenar mejoras en escuelas de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Mientras el Gobierno del Estado mantiene abiertos los canales para trabajar en la mejora de la infraestructura educativa, en Piedras Negras el alcalde Jacobo Rodríguez ha frenado cualquier avance con su pasividad , denunciaron regidores durante la sesión de Cabildo de este miércoles.

El proyecto para dotar de techumbres a escuelas públicas sigue sin avanzar, lo que generó molestia entre los miembros del Cabildo, quienes acusaron al alcalde de anteponer intereses políticos a las necesidades reales de la niñez .

"El problema no es el Estado, el problema es que aquí no se están tocando las puertas correctas", afirmó el primer regidor Ricardo Múzquiz . "Las niñas y niños no tienen por qué pagar por desacuerdos políticos. Se trata de hacer acuerdos y promover el diálogo con quienes sí pueden dar soluciones", señaló.

Múzquiz propuso organizar una comisión plural que viaje a Saltillo y logre, sin intermediarios municipales, destrabar el proyecto antes del inicio del nuevo ciclo escolar.

Por su parte, la regidora Zahara Elia Kanagúsico fue aún más tajante al rechazar cualquier intento de politizar el tema movilizando a padres de familia o maestros sin agotar las gestiones. "Ningún padre de familia, ningún profe y ningún alumno vamos a ser carne de cañón para andar reclamando una situación que nosotros, los regidores, junto con usted, señor presidente, podemos solucionar", dijo, en clara crítica a las omisiones del alcalde.