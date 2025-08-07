Regresa jornada gratuita de salud para mascotas este sábado en la colonia Malvinas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El programa “Mejora la Salud de Tus Mascotas”, impulsado por el Gobierno del Estado bajo la administración de Manolo Jiménez Salinas, reanudará sus actividades este sábado 9 de agosto en la colonia Malvinas, ofreciendo atención veterinaria gratuita para perros y gatos de la comunidad.
Así lo informó Claudio Bres Chapa, coordinador en la Región Norte del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), quien detalló que el módulo de atención estará ubicado en la calle Juaristi, esquina con calle Bravo, en un horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
“Con el apoyo de médicos veterinarios de Piedras Negras estaremos aplicando vacuna antirrábica, desparasitando y ofreciendo baños medicados contra pulgas y garrapatas, todo sin costo alguno para la ciudadanía”, señaló Bres Chapa.
El funcionario invitó a la población en general a aprovechar esta jornada de bienestar animal, recordando que se trata de una acción preventiva que también protege la salud pública, al reducir el riesgo de enfermedades zoonóticas.
Este programa forma parte de los esfuerzos integrales de Mejora Coahuila y continuará recorriendo diferentes sectores de la ciudad en las próximas semanas, con el objetivo de promover el cuidado responsable de las mascotas.