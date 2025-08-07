Regresa jornada gratuita de salud para mascotas este sábado en la colonia Malvinas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El programa “Mejora la Salud de Tus Mascotas” , impulsado por el Gobierno del Estado bajo la administración de Manolo Jiménez Salinas , reanudará sus actividades este sábado 9 de agosto en la colonia Malvinas , ofreciendo atención veterinaria gratuita para perros y gatos de la comunidad.

Así lo informó Claudio Bres Chapa , coordinador en la Región Norte del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec) , quien detalló que el módulo de atención estará ubicado en la calle Juaristi , esquina con calle Bravo , en un horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

“Con el apoyo de médicos veterinarios de Piedras Negras estaremos aplicando vacuna antirrábica , desparasitando y ofreciendo baños medicados contra pulgas y garrapatas , todo sin costo alguno para la ciudadanía”, señaló Bres Chapa.

El funcionario invitó a la población en general a aprovechar esta jornada de bienestar animal , recordando que se trata de una acción preventiva que también protege la salud pública , al reducir el riesgo de enfermedades zoonóticas .