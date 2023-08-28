Regresan 36 mil estudiantes al aula sin libros de texto

PIEDRAS NEGRAS COAH. - Este lunes retomarán clases presenciales un aproximado de 36 mil estudiantes del nivel básico en los distintos planteles educativos, pero en esta ocasión, lo harán sin libros de textos.

Cabe mencionar que Coahuila fue uno de los estados de la república que prohibió la distribución de los libros de texto que la SEP pretende entregar, debido a varios errores e ideologías de género, encontrados en el contenido.

La jefa de servicios educativos de la región norte, Elda Lorena Estrada Villareal, señaló que es hasta la cuarta semana cuando se distribuyan los cuadernillos de apoyo de las materias de español y matemáticas que entregaría la secretaría de educación del estado de Coahuila además de los libros de texto que se entregaron en el ciclo pasado.

Destacó que las primeras semanas de clases se evalúa lo aprendido en el ciclo escolar pasado, con la finalidad de saber que métodos y que asignaturas reforzar para que el menor tenga un mejor aprovechamiento académico.

Agregó que los planteles educativos se encuentran en buenas condiciones para recibir a los alumnos y poder llevar a cabo las clases de forma presencial.

“se debe llegar unos minutos antes, recordar que los protocolos de salud son los mismos que todo ya sabemos el principal filtro es en las casas si notamos que tiene algún síntoma es recomendable llevarlo con el médico”, finalizó.