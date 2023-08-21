Regreso a clases con cubrebocas obligatorio

Piedras Negras, Coah.- Con el reciente aumento de contagios por COVID-19 en la región, la dirección del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 34 (CBTis) anunció este domingo la reinstauración del uso obligatorio del cubrebocas dentro de sus instalaciones.

Cabe destacar que este lunes 21 de agosto, alumnos de nuevo ingreso inician con los cursos de inducción propedéutica y deberán portar el cubrebocas en todo momento desde su ingreso al plantel, mismo caso con el resto del alumnado que vuelve de manera oficial el 4 de septiembre del presente año.

La decisión está fundada en que en las últimas semanas se ha registrado un incremento superior al 30 por ciento en contagios por COVID-19 en esta localidad, por lo que las autoridades de salud insisten en mantener las medidas preventivas como el lavado de manos y el uso de cubrebocas.

El director de Jurisdicción Sanitaria Número 01, Iván Alejandro Moscoso, explicó que aunque no se ha determinado un mandato gubernamental para el uso obligatorio del cubrebocas, se le da autonomía a las instituciones educativas y están facultados para exigirlo al interior del plantel.

Recordó que la población más vulnerable sigue siendo aquellos que están en lugares concurridos, como hospitales o escuelas, por lo que la recomendación de mantener las medidas preventivas como el lavado de manos y el uso del cubrebocas, está vigente.