Relaja INM operativos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La zona del Paseo del Río se ha convertido en el punto de encuentro de migrantes y polleros que guían a los grupos para que sigan cruzando por el río Bravo ante la presencia del Instituto Nacional de Migración.

Las autoridades norteamericanas señalan que suman alrededor de mil 500 personas por semana las que procesan o detienen los departamentos policiales de la Patrulla Fronteriza y la Guardia Nacional de Texas.

En las últimas semanas, han cruzado más de 200 familias, en su mayoría de Venezuela, quienes se aventuran a meterse al río con tal de lograr una vida mejor.

Además, como medida de prevención y resguardo, las autoridades han comenzado a poner el muro flotante a medio río, el cual se contempla anunciar formalmente en 15 días, y señalaron está también protegido por alambrado de púas.