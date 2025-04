Renuncia empresario a esclarecer robo en su casa de cambio

Piedras Negras, Coah. – Por decisión del propio afectado, la Fiscalía General del Estado dejará de investigar el robo de más de 200 mil pesos cometido esta semana en el centro cambiario La Villita.

El delegado regional de la Fiscalía, Rigoberto Rodríguez Ríos, confirmó que el propietario de la negociación solicitó expresamente que se diera por concluido el caso y que no se profundizara en las indagatorias.

"La instrucción que tenemos es archivar la carpeta. El dueño no quiere proceder, y al no tratarse de un recurso asegurado, no hay impedimento legal para desistir", explicó el funcionario.

El monto sustraído no contaba con póliza de seguro, por lo que el perjuicio será absorbido directamente por la empresa.

Por su parte, la encargada del centro cambiario —quien había sido retenida para declarar— fue liberada luego de que su testimonio no arrojó elementos suficientes para vincularla con el atraco.

La decisión del empresario de frenar la investigación genera dudas sobre los motivos detrás del desistimiento, aunque la Fiscalía aseguró que actuó conforme a los protocolos legales.