Reportan Parquímetros Fuera de Servicio

PIEDRAS NEGRAS.- En la calle Juárez, en pleno centro de la ciudad, varios parquímetros se encuentran fuera de servicio, sin ningún tipo de señalización que informe a los usuarios sobre su mal funcionamiento.

Esta situación ha suscitado preocupación entre los conductores que estacionan sus vehículos en la zona, quienes temen ser objeto de multas mal aplicadas.

Los usuarios han expresado su malestar, señalando que la falta de información sobre el estado de los parquímetros los deja expuestos a sanciones que consideran injustas.

"Es frustrante estacionar y no saber si te van a multar o no, especialmente cuando los parquímetros están descompuestos y no hay avisos visibles", comentó un conductor afectado.

Este tipo de incidentes parece volverse cada vez más recurrente en el centro de Piedras Negras, lo que plantea interrogantes sobre la gestión y mantenimiento de los parquímetros en la ciudad.

Los ciudadanos demandan una pronta solución por parte de las autoridades locales, así como una revisión del sistema de multas aplicadas, para evitar que los usuarios sean perjudicados por fallas en el servicio.

Los conductores esperan que se implementen medidas que garanticen un estacionamiento justo y transparente, y que se priorice la comunicación efectiva sobre el estado de los parquímetros para evitar confusiones y sanciones indebidas.