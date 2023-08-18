Contactanos

Reposicionan muro de boyas por invadir territorio mexicano

Alrededor del 80% del dispositivo flotante violaba tratados territoriales en el río Bravo.

Exzael Becerril
Por Exzael Becerril - 18 agosto, 2023 - 02:46 p.m.
EAGLE PASS, TX.- Una gran parte del muro flotante que fue implementado en río Bravo por el gobierno del estado de Texas como medida de contención migratoria, se encontraba invadiendo territorio mexicano, por lo que este viernes tuvo que ser reubicado.

Lo anterior se debió a los recientes señalamientos de la polémica medida, tanto de autoridades mexicanas, actores políticos y organismos internacionales, sobre la posible violacion a tratados territoriales por su posicionamiento.  

Trascendió que aproximadamente el 79 por ciento de los 305 metros que mide el dispositivo se encontraba invadiendo aguas mexicanas, y tan solo 63 metros (21%) estaban correctamente sobre aguas estadounidenses.

El gobierno de Texas utilizó como referencia el estudio que realizó el Comité de Límites y Aguas Internacionales (CILA), para reubicar el "llamativo artefacto", como la comunidad migrante conoce al muro flotante de boyas, con la utilización de dos maquina retroexcavadora. 

En una de las denuncias que interpuso el gobierno federal mexicano por esta acción, señalaban que estas boyas se encontraban en territorio mexicano, siendo este el segundo día consecutivo que se trabaja para poder moverlas de ubicación. 

