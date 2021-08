Repuntan las venta de cubrebocas tras inicio de clases

El inicio de clases de manera semi presencial disparó el aumento de la venta de cubrebocas, además de los repuntes de contagios por esta enfermedad han influido demasiado para que su comercialización sea mayor.

Verónica Moncada, encargada de un establecimiento dedicado a la venta de estos artículos, especificó que los que son más solicitados son los de tela, los que no cuentan con algún logo tipo o dibujo animado, debido a que esto hace que los menores no se distraigan con facilidad.

Los contagios elevados en la ciudad han originado que las personas refuercen las medidas de sanidad, por lo que compran hasta más de uno para evitar contagiarse.

Explicó que ante los anuncios constantes por parte de las autoridades correspondientes, sobre que serían sancionadas aquellas personas que no cuenten con el cubrebocas en la calle, o incluso en su carro, ha beneficiado en su venta

"El regreso a clases de manera semi presencial ayudó en la venta, se tuvo un incremento importante, los padres solicitaban aquellos que no fueran llamativos para que no se distraigan los niños, aquellas personas que por alguna razón no cuentan con su cubrebocas son los que más compran" explicó la encargada del establecimiento.





Aseguró que se espera que las ventas continúen de esta manera en los siguientes meses.

Mencionó que en base a las experiencias del año pasado en temporada de frío este también tiene un repunte importante.