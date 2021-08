Restan 2 mil trabajadores por vacunarse de entre 18 a 39 años de edad

En entrevista, Gustavo Gutiérrez, presidente del grupo Index de Piedras Negras, informó que de 28 mil trabajadores del gremio de maquiladoras que están afiliados al referido grupo, solo restan poco más de 2 mil de recibir la vacuna contra el Covid-19, la mayoría de entre 18 a 39 años de edad, según confirmó.

Por otro lado, el líder de Index, a pregunta expresa, no descartó la posibilidad de que la cartilla de vacunación sea un requisito de algunas empresas para la contratación de personal, situación que, no obstante, no está estipulada por la Ley Federal del Trabajo.

´´(...) Tenemos que cuidar la salud de las personas que ya están trabajando en las empresas y una manera de hacer eso es que siempre que vayas a pedir trabajo tienes que estar vacunado´´, respondió.

En cuanto al tema de la negativa de algunos trabajadores de no aplicarse la vacuna contra el Covid-19, Gutiérrez declaró que cada empresa procederá de acuerdo a sus propios lineamientos.

La campañas de vacunación pendiente corresponden a las segundas dosis de personas de entre 18 a 39 años de edad, quienes del 20 al 24 de julio en diferentes puntos de la ciudad recibieron la primera parte de su esquema con la vacuna de Pfizer.

Para los trabajadores de maquiladoras locales se llevó a cabo las brigadas de la Ruta Empresarial de Vacunación.