Retira Texas a militares de Shelby Park

EAGLE PASS, TEXAS. – Sin previo aviso y sin notificación formal a las autoridades locales, el Gobierno de Texas ordenó el retiro de los militares que permanecían desplegados en el Shelby Park, el cual fue reabierto al público este fin de semana tras más de un año de estar clausurado por la crisis migratoria.

El alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, confirmó la desocupación del área, aunque señaló que hasta el momento no ha recibido comunicación oficial por parte del estado respecto a la retirada. "A mí no me han notificado formalmente", sostuvo, mientras que personal municipal a cargo de la gerencia del parque también aseguró no tener información oficial.

El despliegue militar fue parte de la Operación Lone Star, implementada por el gobernador Gregg Abbott en enero de 2024 tras reportarse más de 70 mil cruces de migrantes solo en diciembre de 2023. El parque fue blindado con contenedores, cercas de alambre de púas y un centro de comando para frenar el flujo migratorio.

Según cifras oficiales, los cruces se han reducido hasta en un 98% desde la implementación de las medidas, lo que derivó en la desmovilización de las tropas texanas. No obstante, el gobierno estatal no ha aclarado si el retiro es definitivo o parte de una reconfiguración de la estrategia de seguridad en la frontera.

La reapertura de Shelby Park marca un respiro para la comunidad fronteriza, aunque persiste la incertidumbre sobre el futuro de la operación y las decisiones del estado respecto al control migratorio en esta región.