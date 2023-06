Roban información sensible a nombre del Club Rotario; asegura titular

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En diferentes grupos de WhatsApp se ha compartido un supuesto mensaje de ayudas el cual es completamente falso.

Nayely Arenas, presidente del Club Rotario Empresarial Piedras Negras señaló que se ha estado presentando está situación en años anteriores a lo cual está información es totalmente falsa, se ha tratado de comunicar a dichos números pero no han logrado que les contesten.

Club Rotarios desmienten información compartida en WhatsApp

"Se tienen años con esta situación, nosotros ya hemos intentado marcar a esos números pero no entran llamadas, estoy convencida que es fraude, mas no sabemos que hacen con la informacion que llegan a recauda, hacemos un llamado a la comunidad a no caer en este tipo de fraude, siempre que hacemos una actividad, ponemos el nombre del club, por que asi nos marcan los lineamientos, nunca decimos solo club rotario, por que como somos muchos, tienes que especificar quien es el que esta haciendo la actividad" puntualizó la presidenta del Club Rotario Empresarial Piedras Negras.

Por su parte el presidente del Club Rotario Piedras Negras Poniente, Ing. César Monsivais Menchaca al ser cuestionado por esta editorial confirma que se trata de una información falsa, se trata de un fraude y se desconoce los motivos de estás acciones.