Rompen récord altas temperaturas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Continuarán los días de intenso calor en la ciudad, los cuales como consecuencia han causado la muerte de al menos 9 adultos mayores y afectaciones tanto en la energía eléctrica como en aparatos electrodomésticos.

El meteorólogo Edgar Carballido, señaló que en Piedras Negras, así como en 22 de 32 estados de la república mexicana, se han estado presentando temperaturas muy superiores a las acostumbradas e incluso han superado el récord.

"Como consecuencia hay afectaciones en el funcionamiento de aparatos electrodomésticos, apagones, los cuales también son propios de las llamaradas solares que se presentan a nivel astronómico!, señaló Carballido.

La recomendación para la población es que eviten salir entre 11am y 4pm, ya que son las horas de mas intenso calor, mantenerse hidratado, con ropa holgada y de no ser necesario, resguardarse en casa.