Se acaba comida y migrantes agreden "Y con garrote"

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un gran número de migrantes abarrotó las afueras del albergue Frontera Digna la mañana de este sábado, sin embargo, al saber que la comida se había terminado, los indocumentados se tornaron agresivos.

Fueron los mismos migrantes quienes atestiguaron el hecho y declararon a Periódico La Voz lo que sucedió.

"Si hubo agresiones porque se acabó la comida, maltrataron a la madrecita, la ofendieron y encima golpearon la puerta del albergue, la querían tirar", mencionó una de las migrantes que se encontraba en el lugar.

El altercado se registró luego de que la Madre saliera a decirles que se había terminado la comida, la cual se les entrega de manera gratuita, por lo que muchos de los indocumentados se molestaron y comenzaron agredir verbalmente a la religiosa, además de intentar derrumbar la puerta del lugar.

"No son las mujeres, son los varones los que cometen ese tipo de errores, yo soy hondureño y la verdad que no me llevo mucho con la gente de allá, su actuación a veces no me gusta, eso no se vale", señaló Santos Fuentes, migrante.

Al lugar arribó personal del Instituto Nacional de Migración, quienes comenzaron a detener personas al azar.

"Está bien proceder contra la gente que hace ese tipo de actos porque eso no se vale, las leyes se hicieron para respetarse, la señora mucho hace con darles un ´bocadito´ de comida", puntualizó Santos.

CITA

"Si andamos en territorio ajeno tenemos que respetar, yo tengo seis años aquí y conozco bien las leyes, sé que la gente de fuera tiene necesidad, pero también hay empleo".

Santos Fuentes

Migrante