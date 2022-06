Se debe ampliar permiso migratorio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El permiso que dan a los migrantes debe contemplar todos los estados de la república, es inhumano que aun cuando traen sus documentos no puedan comprar boletos de autobús, opina el Obispo.

Monseñor Alonso Garza Treviño, señaló que se debe de dar una respuesta por parte de las autoridades migratorias, o brindarles el permiso que les permita el tránsito por todos los estados de la república sin excepción alguna.

"es altamente injusto que a consecuencia de estos realizan caminatas largas, bajos las condiciones del clima, se ha visto en las condiciones que llegan sus pies, manos, por el cansancio o algunos con cuadros de deshidratación", señaló.

Aseguro que ha tenido conocimiento de por lo menos uno de los dos permisos que se les entrega los migrantes en la frontera sur, donde en ni un lado está estipulado o marcado que no pueden transitar por los estados fronterizos.

"yo he visto los documentos que se les da, y no dice que no pueden viajar a los estados fronterizos, en caso que sea cierto debe de estar señalado o escrito en el papel que se les brinda en la frontera sur del país, es una clara injusticia que al llegar a estos estados se les niega la venta de boletos, o son bajados de los camiones", puntualizó.

Expresó que una de las soluciones para el evitar grandes cantidades de migrantes, es que se les informe de dicha situación una vez que tengan planeado el viajar hasta acá, y no esperarse hasta que se encuentren en el estado.