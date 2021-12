Se drogaba en familia

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La falta de atención y de amor por parte de su familia, hundió a Juan Martin Hernández dentro del mundo de las drogas, consumiendo `cristal´, al lado de su padre y de su hermana.

El joven de 16 años empezó a utilizar ´crico´ desde los 12 años, pues, buscaba la atención de su padre, adicto a esta sustancia, y solo drogándose pasaban tiempo juntos.

"Me drogaba con mi papá y mi hermana, pero, yo me drogué porque yo solo quería tener tiempo con mi papá, porque no pasábamos tiempo juntos y la única manera de estar con él era drogándonos", comentó.

La separación de sus padres, la falta de atención y el abandono familiar que vivió Juan Martín, representó un factor importante para orillarlo a consumir drogas, sin embargo, luego de 4 años de adicción, buscó darle un rumbo diferente a su vida.

"Estaba sin ganas de vivir, acabado, yo nomas lo que quería era cambiar de vida, que mi papá y mi mamá estuvieran juntos y todo eso, pero gracias a Dios he estado bien, me he sentido muy bien en la casa de rescate", aseguró.

Han pasado seis meses desde que Juan Martín cambió su rumbo, ahora, se rehabilita en la casa de rescate Cristo Rompe las Cadenas, lugar que le ha brindado el apoyo emocional y espiritual que necesitaba para salir de su adicción.

"Invito a todos a que vengan a conocer de Cristo porque él es el único que los va a poder salvar, si a mí me pudo rescatar a ustedes también, solo es cosa de que pongan de su tiempo; el amor que uno necesita cuando está en las drogas, nada que ver al amor que se siente cuando estás con Cristo, es una nueva vida sin drogas y sin problemas", finalizó.