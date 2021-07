Se quedan sin graduación en Secundaria 84

Piedras Negras

A los 120 alumnos que culminaron sus estudios en la Escuela Secundaria Número 84, no se les realizará algún festejo de graduación, ni de forma presencial ni en caravana como se tenía pensado, mencionó la subdirectora.

Añadió que será el próximo viernes cuando los alumnos que están a punto de finalizar su etapa en la secundaria, podrán acudir juntos con sus padres a recoger su documentación, así como su certificado; esto se realizará de forma escalonada para evitar aglomeración de personas dentro de las instalaciones.

La decisión de no realizar ningún tipo de festejo se hizo en conjunto con la mesa directiva del plantel, así como los padres de familia, quienes veían como una compra innecesaria de uniformes nuevos debido a que sería la última vez que los utilizarían; además que no se cuenta con un patio techado, y no existiría la capacidad de que estuvieran reunidos los 120 graduados con las padres de familia.

"El viernes se realizaría la entrega de los documentos en las instalaciones educativas, y para evitar un gasto innecesario de los padres en cuestión de uniformes nuevos, se acordó entre maestros y padres de familia en no llevar a cabo algún tipo de festejo, además que la escuela no cuenta con las instalaciones adecuadas para reunir a los graduados y sus familiares"; reiteró la subdirectora del plantel.