Se suicida mujer con esquizofrenia

CIUDAD ACUÑA, COAH. -

Una mujer de la tercera edad se suicidó la tarde de este sábado en el Fraccionamiento Las Aves, víctima de depresión. La mujer que se quitó la vida fue identificada como Isidra Rodríguez Hernández de 66 años de edad quién padecía esquizofrenia, según lo relató Claudia Díaz de 19 años, nieta de la víctima. La joven explicó que su abuelita presentaba problemas mentales derivados de una esquizofrenia diagnosticada por médicos y de la cual se encontraba bajo tratamiento. Lamentablemente la mujer de la tercera edad decidió escapar por la puerta falsa atentando contra su vida, no sin antes dejar un recado póstumo a sus familiares para que no se culpara a nadie de su fatal decisión. Se sabe que en las primeras horas de este sábado sus familiares habían lanzado una pesquisa en redes sociales para denunciar la desaparición de Isidra al no saber nada de su paradero. Bastó acudir a su domicilio para encontrar el cadáver; peritos de la Fiscalía arribaron al lugar para realizar las investigaciones y ordenar el levantamiento del cuerpo que fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de Ley. Se supo que en el recado póstumo, Isidra pedía perdón a sus familiares y explicaba los motivos por los cuales tomó su decisión, mientras que vecinos alegaban que la mujer recibía malos tratos, debido a sus problemas mentales.