Se suman 19 escuelas a clases presenciales en la Técnica 90

Nava, Coah.- La Secundaria Técnica numero 90 en el municipio de Nava, registra hasta a la fecha, tan solo un 45 por ciento de asistencia en clases presenciales, provocado principalmente por el rebrote de contagios por covid-19 y las condiciones climatológicas, indicó el director del plantel Jesús Armando Betancourt Villareal.

Explicó que la semana pasada que se dio el regreso a clases, se registró un 30 por ciento de alumnado, aumentando un 15 por ciento durante esta semana, donde el clima juega un papel importante, ya que el frio viene acompañado del aumento en casos de gripe.

"Hasta el momento los padres de familia han estado al tanto de la salud de sus hijos, en caso de que alguno presente algún síntoma de gripe, no lo hacen saber y no los mandan a clases, la semana pasada se nos informó de dos casos de contagio de COVID, los cuales no han presentado ninguna complicación", agregó.

Recordó que desde agosto del año pasado se comenzaron con las clases presenciales, dividiendo a los grupos de alumnos en tres, constando de 13 integrantes, los cuales asisten a la entidad educativa una vez cada 3 semanas, tomando el resto del mes sus actividades escolares por medios digitales.

Aclaró que se tienen filtros en las entradas de la secundaria, además de que los docentes están capacitados por el sector salud, para identificar y saber que hacer en caso de percatarse de un estudiante con síntomas de gripe.