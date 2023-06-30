Se viraliza audio comprometedor de una maestra en plena ceremonia de graduación

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En redes sociales se viralizó un vídeo donde una maestra de un jardín de niños de esta ciudad tuvo un descuido y reprodujo un audio comprometedor en plena ceremonia de graduación, lo que ocasionó risas entre los asistentes.

“Te quiero chupar el c***, como la otra vez” fue la frase que retumbó en las bocinas de la escuela cuando se realizaba la ceremonia de graduación de los alumnos, situación que no pasó desapercibida, tanto llegó hasta noticieros de talla nacional.

Después de pasar por este momento chusco y las risas que esto generó entre los asistentes, se continuó con la ceremonia como se tenía previsto.

Cabe mencionar que este suceso gracioso ocurrió en el Jardín de Niños Octavio Paz de Piedras Negras, esto después de que medios en otros estados de la república estuvieran informando que había ocurrido en municipios de su localidad, siendo totalmente falso.