Sepultarán en EP a maestra heroína

EAGLE PASS, TX. - Tras la masacre ocurrida en la escuela Robb Elementary de Uvalde en Texas, se dio a conocer que varias víctimas son de ascendencia hispana, incluso, una de las maestras que dio la vida protegiendo a sus alumnos era originaria de la vecina ciudad de Eagle Pass, donde será sepultada.

La maestra hispana Eva Mireles de 43 años, “El alma de la fiesta” según sus colegas y padres de familia, con 17 años de experiencia en educación especial, fue una de las 21 víctimas mortales del tiroteo, y murió protegiendo a sus estudiantes.

Las primeras investigaciones, indican que tras la balacera la maestra corrió a proteger a su grupo y confrontó al tirador adolescente, pero este simplemente la mató.

Cabe señalar que el esposo de la maestra, Rubén Ruiz, es un oficial de policía local en Uvalde.

Su hija Adalynn Ruiz, dedicó unas palabras por la pérdida de su madre, su heroína, “para la mitad que me completa, Mamá; Eres una heroína; Me sigo diciendo que esto no es real; Solo quiero escuchar tu voz; Quiero abrazarte por última vez”, describe parte de su extenso texto.