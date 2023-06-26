Sigue problema con autobuses

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Pacientes, así como sus familiares que los acompañan sufren de malos tratos y mal servicio por parte de la línea de autobuses Anáhuac.

Refieren derecho habientes que han perdido sus citas a consecuencia de que no llega el camión a tiempo, causando que se vuelva agendar en un periodo de hasta tres meses de espera.

Dicha línea de autobuses cuenta con el convenio con el IMSS para brindar el servicio a las clínicas de dicho Instituto en ciudades como Monterrey o Monclova por mencionar algunas.

Otra de las situaciones denunciadas es que los choferes suben personas a las orillas de las carretera los cuales viajan de pie en el pasillo de la unidad de transporte poniendo en riesgo su integridad.

Reiteradas ocasiones los afectados han puesto la queja en el departamento correspondiente en su clínica, situación que prevalece afectando directamente la salud de los pacientes.