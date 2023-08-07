Contactanos

Piedras Negras

Sigue prohibido fumar en bares

Los establecimientos no han mostrado oficio que compruebe amparo de la Ley Antitabaco.

Maria Flores
Por Maria Flores - 07 agosto, 2023 - 10:29 a.m.
No hay cambios en restricciones para fumadores

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En Piedras Negras se siguen aplicando las medidas que marca la Ley Antitabaco publicada en el Diario Oficial de la Federación, y únicamente la cadena comercial OXXO, está autorizada para exhibir productos de tabaco, ya que cuenta con un amparo autorizado por un juez.

Verificadores de la oficina de Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria 01, aseguran que no se ha emitido una orden para permitir que los clientes de bares, restaurantes y discotecas puedan fumar dentro de los establecimientos, ni a diez metros de distancia.

En esta ciudad no se ha presentado de manera oficial el amparo que permita fumar dentro de establecimientos, por lo que las regulaciones de la ley antitabaco continúan, a pesar de que en medios de comunicación se informó de la existencia de 4 establecimientos autorizados bajo amparo.

