Siguen transportistas con problemas de largas filas

Piedras Negras

El expresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Manuel González Bernal, señaló que continúan con los problemas de largas filas, debido a que los automovilistas invaden el carril de transporte, además dijo que se están realizando cobros extras de algunas agencias aduanales.

Explicó que en el primer domingo en que las Aduanas de Piedras Negras y de Eagle Pass abrieron para el tráfico comercial, se tuvo buena respuesta de parte de las empresas locales, que de inmediato aprovecharon para exportar mercancía hacia los Estados Unidos.

Sin embargo, los automovilistas ocasionaron retraso en el cruce de mercancía, ya que al invadir el carril de transporte ocasionaron una fila más atrás de la plaza de las culturas, misma que llegó hasta un supermercado de la localidad.

Asimismo, señaló que algunas agencias aduanales foráneas que prestan sus servicios en esta frontera, decidieron elevar las cuotas normales, lo que consideran no es justo.

En cuanto a las filas, dijo que es necesaria la presencia de una patrulla a fin de que esta agilice el tráfico o defina los carriles, ya que esto ocasionará una mala imagen para esta frontera.

Finalmente, dio a conocer que alrededor de 30 camiones no alcanzaron a cruzar al vecino país debido a esta situación, más los que no pudieron salir, lo que genera un atraso no solo al transportista, sino también al mercado.