¡Sin Corrupción, Solo Compromiso!: Jacobo Rodríguez Niega Acusaciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH - En medio de la intensa contienda electoral por la alcaldía de Piedras Negras, el candidato Jacobo Rodríguez González enfrenta serias acusaciones que sugieren vínculos corruptos con el PRI y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, Rodríguez ha negado categóricamente tales acusaciones, afirmando que ni él ni su familia han estado involucrados en actos de corrupción.

"Esta no es la primera vez que nos exponen a mí y a mi familia con insinuaciones falsas y difamaciones", declaró Rodríguez en una reciente entrevista. El candidato, quien compite por un cargo público por primera vez, aseguró que tanto él como su hermano, Carlos Jacobo Rodríguez González, nunca han sido servidores públicos ni han cometido actos de corrupción.

Las acusaciones, según Rodríguez, provienen de Mónica Escalera, quien supuestamente lo vinculó a una constructora involucrada en actividades ilícitas. Rodríguez negó rotundamente tener alguna relación con dicha constructora. "Esa mujer me está difamando, y vamos a denunciarla", declaró enfáticamente. El candidato enfatizó que no han facturado ni un solo peso para la empresa señalada este año.

"Somos gente de trabajo, no somos factureros ni desviamos recursos", agregó Rodríguez, destacando que su participación en política es motivada por el deseo de servir a la comunidad, no por intereses personales. Aseguró que las acusaciones son infundadas y que Mónica Escalera no tiene pruebas suficientes para sostener sus declaraciones ante la autoridad.

En cuanto a su campaña, Rodríguez expresó optimismo sobre sus posibilidades de ganar. "Hay indicios de que vamos bien, vamos a ganar", afirmó, a pesar de la controversia que lo rodea. El candidato sostuvo que su principal objetivo es trabajar para el bienestar de la comunidad de Piedras Negras, y no permitirá que las acusaciones infundadas desvíen su atención de esa meta.

Rodríguez concluyó diciendo que sus abogados están trabajando para abordar las acusaciones y proteger su reputación, y prometió que continuará luchando por la verdad y la justicia mientras sigue adelante con su campaña.